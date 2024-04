Race mee op 3 mei tijdens onze livestream

Doe jij 3 mei 2024 vanaf 20.00 uur met ons mee?

Over een week is het alweer tijd voor onze maandelijkse livestream. Elke eerste vrijdag van de maand spelen we samen met de community een game. Voor deze keer staat Mario Kart 8 Deluxe op het programma. We spelen op 150cc met verder de normale regels. Glenn is onze host van de avond en zal heerlijk commentaar leveren op de races.

De livestream vindt vrijdag, 3 mei 2024, vanaf 20.00 uur plaats op ons Twitch-kanaal. De code voor het DN Streamtoernooi is 2561-9189-2011. Deze kan je in Mario Kart 8 Deluxe invoeren om mee te doen. Een Nintendo Switch Online-abonnement is benodigd om online te kunnen spelen. Natuurlijk zouden wij het gezellig vinden als je meepraat in de Discord, via berichten of voice. Mocht je nog geen lid zijn van onze Discord-server, klik dan hier. Tevens spelen wij geregeld samen op de Discord-server. Haak dus zeker aan of stel voor wat je graag zou willen spelen.

Zoals altijd draait de strijd weer om de wisseltrofee in de vorm van een Discord-rol. Degene die aan het eind van de livestream de meeste punten heeft verdiend krijgt een goudkleurige Discord-rol. Door het te gekke kleurtje zal iedereen op Discord kunnen herkennen dat jij een ware Mario Kart-pro bent. Tevens ontvangen ook de tweede en derde plaats een Discord-rol opleveren. Al zal het dan om respectievelijk een zilverkleurig en bronskleurig kleurtje zijn.

Laat hieronder vooral weten of je erbij gaat zijn. Daarnaast kan je dat ook op onze server bij het event in het kanaal #event-kalender aangeven. We hopen jullie allemaal te zien tijdens onze livestream! Tot dan!