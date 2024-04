Shadow Of The Ninja: Reborn krijgt Switch releasedate

Vanaf 29 augustus kunnen we met deze herboren klassieker aan de slag.

Game-uitgever Natsume Atari en Ontwikkelaar Tengo Project hebben onthuld dat Shadow Of The Ninja: Reborn, de remake van het originele Shadow Of The Ninja op de NES op 29 augustus uitkomt op de Nintendo Switch, PlayStation 4 en PlayStation 5. De releasedatum is aangekondigd middels een trailer die je hieronder kunt bekijken.

Shadow Of The Ninja: Reborn wordt gemaakt door Tengo Project. Een ontwikkelaar dei bekendstaat om het remaken van retro games. Ze hebben hiervoor gewerkt aan Pocky & Rocky: Reshrined en brengt deze ervaring nu naar een andere klassieker uit 1990. Deze remake brengt ook nieuwe visuals, muziek en wapens met zich mee.