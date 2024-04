Fall Guys meets Super Monkey Ball

Multiplayer Madness in Super Monkey Ball Banana Rumble

In een nieuwe flitsende trailer van Super Monkey Ball Banana Rumble krijgen we de multiplayermogelijkheden te zien.

Zo zien we het graag

Deze nieuwe gameplay had ik al zo graag bij de allereerste Super Monkey Ball-games willen zien. Met de komst van allerlei ‘Battle Royal’-games maakt SEGA nu eindelijk de draai voor hun franchise. Waar we normaal gesproken nogal klagen over dat alles maar een Battle Royal-sausje krijgt, zou dit soort gameplay zomaar eens heel goed kunnen werken voor deze game.

Naast het doorkruisen van allerlei lastige reguliere levels met z’n zestienen, kun je ook de strijd aangaan in verschillende arena’s. Denk aan verover de vlag of levels waar je zoveel mogelijk stuk moet maken. Het doet een beetje denken aan de minigames in Mario Kart 8 Deluxe.

Wat vind jij van deze ‘move’ van SEGA? Nog even geduld hebben, want op 25 juni kunnen we met Super Monkey Ball Banana Rumble aan de slag.