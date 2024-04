Ga later dit jaar naar dromenland in De Smurfen – Dreams

Val niet in slaap, want jij moet de Smurfen redden!

Onze favoriete blauwe wezentjes zijn inmiddels al in vele verschillende soorten spellen op Nintendo’s hybride console te vinden. Echter zijn ze nog lang niet klaar met hun avonturen, want later dit jaar verschijnt De Smurfen – Dreams op de Switch! Echter heeft uitgever Microids alleen een teaser voor ons klaar staan, welke je onderaan dit artikel kunt bekijken. Op de exacte releasedatum, prijs en bestandsgrootte zullen we dus nog even moeten wachten.

Maak je klaar voor een gloednieuw Smurfenavontuur, want De Smurfen – Dreams komt eraan! In dit 3D-platformspel kom jij erachter wat er precies in het hoofd van een slapende Smurf gebeurt. In deze game heeft Gargamel namelijk een spreuk uitgeoefend op deze wezentjes, waardoor ze in slaap zijn gevallen. Daarom maak je kennis met de beste dromen en en de meest vreselijke nachtmerries van de Smurfen. Verder bestaat deze titel uit vier dromerige werelden en kun je die samen met jouw vrienden verkennen.