Pine Hearts verschijnt volgende maand op de Nintendo Switch

Trek je wandelschoenen aan en verken de landschappen rondom deze camping.

Vandaag heeft uitgever Little Nook aangekondigd dat Pine Hearts naar Nintendo’s hybride console gaat komen. Eerder werd er al bekendgemaakt dat het spel vanaf 23 mei via Steam te spelen zou zijn, maar de game is dus ook op dezelfde dag speelbaar op de Switch. Deze titel gaat voor een bedrag van €19,99 over de digitale toonbank en om Pine Hearts te downloaden heb je 710 megabyte aan vrije opslagruimte nodig.

Pine Hearts is een avonturenspel dat zich afspeelt op de camping van, hoe kan het ook anders, Pine Hearts. In de game kruip je in de huid van Tyke, die met zijn wandelschoenen de wereld verkent. Deze wereld zit trouwens vol geheimen en verschillende puzzels die je kunt oplossen. Verder bevat deze titel een ontroerend verhaal over dierbare herinneringen, kun je nieuwe vrienden maken en knuffelen met een schattige hond!

Ben je benieuwd geworden naar Pine Hearts? Neem dan vooral een kijkje naar onderstaande trailer!