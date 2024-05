Astor: Blade of the Monolith heeft een releasedatum

Komt deze maand naar de Nintendo Switch!

Indie-actiegame Astor: Blade of the Monolith heft een releasedatum. Ontwikkelaar C2 Game Studio heeft dit via een trailer bekendgemaakt. De game is vanaf 30 mei 2024 officieel te spelen op de Nintendo Switch.

Astor: Blade of the Monolith is in eerste instantie aangekondigd onder de naam Monolith: Requiem of the Ancients. Ontwikkelaar C2 heeft in een persbericht de naamsverandering bekendgemaakt en gelijk wat details uit de doeken gedaan. Zo geven de ontwikkelaars aan veel inspiratie te hebben gehaald uit Zelda, Bayonetta en Devil May Cry. Iets wat duidelijk is uit de actievolle trailer.

In de game speel je met Astor; een jonge krijger die op onderzoek uitgaat wanneer zijn maker plots sterft. Je krijgt de controle over 4 unieke wapens om je door de 20-uur-durende campagne te vechten.

Ben jij enthousiast geworden van de trailer? Dan hoef je gelukkig niet lang te wachten. Je kan binnen een maand aan de slag met de game.