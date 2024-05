Funko Fusion aangekondigd, verschijnt later dit jaar

De populaire Funko figuren krijgen een eigen game. met Funko Fusion.

Als je wel eens in een game of speelgoedwinkel komt, heb je ze sowieso wel eens gezien. Funko-figuren van verschillende games, films en series. Deze kleine plastic figuren worden gemaakt van franchises die al jaren bestaan zoals Jurassic Park, maar ook recentere zoals de Umbrella Academy. Zelfs Pokémon heeft verschillende figuren gekregen van Funko. Nu verschijnt later dit jaar een videogame, Funko Fusion, met deze figuren in de hoofdrol voor pc, PS4, PS5, Xbox Series S|X en Switch. Kleine demping van de verwachtingen: lang niet alle franchises met Funko-figuren zullen erin voorkomen.

De aankondiging noemt namelijk dat er meer dan 20 franchises voorbij zullen komen. Zo kun je figuren gebaseerd op JAWS, Back to the Future, Chucky en de Umbrella Academy zien in het spel. Funko Fusion laat spelers alleen of in co-op een unieke wereld verkennen die eer doet aan NBCUniversals grote catalogus.

De game moet op 13 september verschijnen en is de eerste game van 10:10 games, een studio die mede is opgericht door de TT-Games-oprichter Jon Burton. Die laatste studio is vooral bekend om de klassieke LEGO-games. Funko Fusion moet een spel worden wat voor iedere generatie leuk is om te spelen met humor, aparte mechanics en veel snelle actie. Echte gameplay is er nog niet, maar de onthullingstrailer kun je hieronder zien.