Welke games raadt Nintendo aan voor de maand mei?

Deze games zijn de moeite waard in mei volgens Nintendo.

Wist je dat Nintendo zelf ook suggesties doet voor games die eraan gaan komen? In mei is er in ieder geval één grote titel die vast veel van jullie gaan spelen.

Niet alleen games van Nintendo zelf

Het zal je uiteraard niet verbazen dat Paper Mario: The Thousand-Year Door in het lijstje staat, maar er zijn ook nog genoeg andere games om in de gaten te houden. Wat dacht je bijvoorbeeld van Endless Ocean Luminous, waarbij je je ogen uitkijkt naar al het moois uit de oceaan. Alleen of online met dertig andere spelers. Deze game verschijnt al op 2 mei!

Daarnaast is Little Kitty, Big City ook zeker een game die veel enthousiasme opriep tijdens de afgelopen Indie World Showcase. We hebben er toen ook een artikel over geschreven. Een kleine, zwarte kat in een grote stad op zoek naar allerlei avonturen of juist niet. Je kunt het jezelf zo druk maken als je zelf wilt. Op 9 mei komt de game uit op de Nintendo Switch.

Tot slot moeten we uiteraard nog even de grote titel van Nintendo zelf bespreken. De langverwachte remake van Paper Mario: The Thousand-Year Door laat nog even op zich wachten, maar aan het einde van de nieuwe maand kunnen we er eindelijk mee aan de slag. De graphics hebben een update gehad, de muziek klinkt beter dan ooit tevoren en zelfs dialogen zijn soms anders dan het origineel. Kijk jij uit naar deze game of laat je hem links liggen?

Deze drie games hebben wij er even tussenuit gehaald, de lijst van Nintendo is echter nog wat langer. Als je naar deze website gaat, kun je alle suggesties bekijken.