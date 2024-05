ESRB versterkt gerucht over Nintendo World Championships terugkeer

De post van Pyoro heeft al snel meer bijval gekregen dankzij de ESRB.

Eerder vandaag berichtte Pyoro op X een bericht met daarop een NES-cartridge. Deze cartridge was gebruikt in 1990 voor de Nintendo World Championships. Dit evenement is ondertussen drie keer geweest. De eerste keer in 1990, vervolgens in 2015 en voor het laatst in 2017 vanwege de release van de Switch. Zonder context was het onbekend wat Pyoro bedoelde.

Echter, dankzij de ESRB (de PEGI van Amerika), hebben we nu meer indicatie. Zo is namelijk een nieuwe game van Nintendo geclassificeerd door de instantie. De Nintendo World Championships: NES Edition heeft een E for Everyone rating gekregen met In-Game Purchases en Milde Fantasy Violence als kern redenen. Hoe de In-Game Purchases gaan werken is onbekend. Er is een mogelijkheid dat het gaat om een mogelijkheid om Nintendo Switch Online aan te schaffen.

De website zoals te zien in onderstaande screenshot beschrijft de game als een collectie van 2D uitdagingen en platformer games waarin spelers verschillende modussen doorlopen. Zoals speedruns en survival.