Klimmen en klauteren in Surmount

Ga alleen of met een vriend naar de top.

Vers in de eShop: platformavontuur Surmount! In deze nieuwe game vecht je tegen de natuurkrachten terwijl je je een weg naar de top probeert te banen. Uiteraard ben je niet de enige, onderweg zul je genoeg andere kleurrijke personages tegenkomen die zo hun eigen redenen hebben om in de bergen te zijn. En als het je niet aanstaat om alleen aan zo’n tocht te beginnen, geen probleem. Met de lokale co-op-modus kun je samen met een vriend het klimavontuur aangaan.

Je zult niet snel uitgeklommen raken in deze game dankzij de combinatie tussen handgemaakte en procedureel gegenereerde klimlevels. Daarnaast kom je ook allerhande voorwerpen en accessoires tegen, die niet alleen je vaardigheden verbeteren maar er ook voor zorgen dat je er fabulous uitziet als je de top bereikt! Ga jij deze uitdaging alleen of met een ander aan? Laat het ons weten in de comments.