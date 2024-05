Launch trailer Endless Ocean Luminous

Duik mee in deze mysterieuze zee.

Endless Ocean Luminous verscheen afgelopen week op de Nintendo Switch. Het is het nieuwste deel in de Endless Ocean serie, waarvan de eerste twee op de Wii verschenen. Om de release van deze nieuwe titel op de Switch te vieren heeft Nintendo een launch trailer online gezet. Deze kun je hieronder bekijken.

In Endless Ocean Luminous verken je een onderwaterwereld vol geheimen. De Verborgen Zee verandert elke duik die je maakt. Daardoor is het elke keer net weer anders. Je kan zowel solo of met mensen online op verkenningstocht. Er is namelijk een onlinemodus waarmee je tot 30 spelers samen de diepten van de oceaan kan verkennen. Daarnaast kan je je ontdekkingen delen en elkaar tijdens het onderzoeken van de oceaan begroeten. In totaal zijn er meer dan 500 wezens om te ontdekken, waarvan sommige zelfs mythisch of waarvan gedacht werd dat ze uitgestorven waren.