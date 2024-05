Realm of Ink komt naar de Switch

Een actie roguelike met een existentieel randje.

Uitgever 663 Games en ontwikkelaars Maple Leaf en Leap Studio hebben aangegeven Realm of Ink naar de Switch te willen brengen. Een releasedatum voor de Switch versie is nog niet gegeven, al staat de Steam versie gepland voor 17 mei. Een trailer voor deze inkt-actie roguelike kun je in alvast hieronder bekijken.

In Realm of Ink neem je de rol aan van Red, die jaagt op een Fox Demon. Tijdens deze jacht komt ze er per ongeluk achter dat haar leven bepaald is door het ‘noodlot’, of eigenlijk, de tekst van een boek. Ze komt er namlijk achter dat ze slechts een fictioneel personage is in een verzameling korte verhalen. Ze zal zichzelf hier uit moeten bevrijden door vier bazen te verslaan, welke allen een unieke achtergrond hebben. Unlock meerdere personages tijdens je reis, ontdek de waarheid achter je bestaan en probeer je van de ketenen van het lot te ontdoen.