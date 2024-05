Star Wars: Knights of the Old Republic nu gratis met Games op Proef

Probeer deze classic nu een week gratis.

Star Wars: Knights of the Old Republic is een absolute classic! De Star Wars-game die is ontwikkeld door Bioware kwam in 2003 uit voor de pc en Xbox en was direct een gigantische hit. Toen de Nintendo Switch in 2021 een remaster kreeg van de game, werden Star Wars-fans dan ook behoorlijk gelukkig. Maar wat als je niet zeker weet of deze game bij jou past? Nou, dan heb je mazzel. Nintendo Switch Online-leden kunnen de game namelijk tot 9 mei gratis uitproberen.

Met het ‘Games op Proef’-programma van Nintendo krijgen NSO-leden de kans om volledige games gratis uit te proberen. Geen demo. Geen proefversie. Maar echt de volledige game. De catch is natuurlijk wel dat je een deadline hebt. Lukt het jou om deze epische RPG uit te spelen voordat hij weer offline wordt gehaald op 9 mei? Je kunt de game natuurlijk altijd nog kopen, maar tot die tijd kun je één van de beste Star Wars-games ooit dus volledig gratis spelen. En wie weet is de Force bij jou sterk genoeg dat het je lukt de game uit te spelen.

Mocht je nog steeds twijfelen, check dan zeker even onze review. Jorden gaf de game een 8 om zijn sterke verhaal, maar ook wat verouderde gameplay. Laat ons dan ook gerust weten wat jij van deze game vindt in de comments.