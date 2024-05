Fall Guys krijgt Star Wars-update!

Een samenwerking tussen Fall Guys en Star Wars!

Speel je nog veel Fall Guys op de Nintendo Switch? Zorg dan dat je de komende twee weken genoeg tijd vrijmaakt voor de game. Er komt namelijk een Star Wars-update aan!

Skins tijdelijk in de shop

Heb jij altijd al als Chewbacca willen spelen in Fall Guys? Dan is dit je kans. Tussen 7 mei en 20 mei zijn er namelijk verschillende Star Wars-skins in de shop te vinden. Denk bijvoorbeeld aan Chewbacca, maar de uiterlijkheden van Boba Fett, Stormtrooper en Han Solo kwamen ook voorbij in een flitsende trailer. In diezelfde trailer zagen we naast de leuke skins ook wat beelden van levels in een soort Star Wars-thema. Dit is echter niet officieel bevestigd door Nintendo of Epic Games, de uitgever van Fall Guys.

Ben jij fan van Star Wars? Geniet dan de komende twee weken van deze update. Let op, de skins zijn dus alleen te verkrijgen tussen 7 en 20 mei. De game is gratis te downloaden vanuit de Nintendo eShop.