[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 19

Elke week zetten we een aantal aankomende releases voor je in de schijnwerpers!

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!

PAC-MAN Mega Tunnel Battle: Chomp Champs

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99 – 9 mei 2024

PAC-MAN Mega Tunnel Battle: Chomp Champs is een Battle-Royal waarin je met maximaal 64 spelers de strijd aan om als laatste Pac-Man over te blijven. Nouja, Bandai Namco geeft er wel zijn eigen draai aan en noemt het een “online-only-eetwedstrijd”. Wij noemen het vooral complete chaos. De game is vrijwel hetzelfde, als in: eet pallets in een doolhof terwijl je op zoek gaat naar de bekende power-ups die wel kennen sinds de originele game uitkwam in 1980. Maar deze game wordt pas echt spannend als een doolhof begint te knipperen. Dit houdt namelijk in dat dat gedeelte wegvalt en het is aan jou om te ontsnappen voordat het zover is!

Gift

Prijs in de Nintendo eShop: €24,50 – 9 mei 2024

Gift is een puzzel-adventure game welke zich afspeelt op een cruise schip. Jij speelt een oude man die op dit luxe schip wakker wordt en er dan al snel achter komt dat hij zo snel mogelijk moet ontsnappen. het schip is namelijk aan het zinken! Maar dat gaat niet zomaar. Naast dat je andere passagiers moet vinden en redden veranderd de helling van het schip constant, eveneens het water niveau. Waar je bent en welke uitdagingen je te wachten staan variëren van moment tot moment: zelfs in dezelfde locatie! Je zult hiermee rekening moeten houden om keuzes te maken en strategische ontsnappingsroutes te creëren.

1000xRESIST

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99 – 9 mei 2024

1000xRESIST is een spannend en vooral duister sci-fi verhaal. Het speelt zich af in de verre toekomst, een toekomst waarin de mensheid is weggevaagd door wezens die de ‘Occupants’ zijn gedoopt. Nouja, weggevaagd. Er is één overlevende: Iris. Voor wat voor reden dan ook is zij immuun, en, zo’n duizend jaar later, ook onsterfelijk. Zij heeft samen met haar klonen een nieuwe samenleving opgebouwd onder de grond, weg van de Occupants. De klonen hebben allemaal hun eigen taken en doelen, en ze vereren Iris als hun god: de ALLMOTHER. Jij kruipt in de (kunstmatige) huid van een van de klonen van Iris genaamd Watcher. Het is jouw taak om de herinneringen van de ALLMOTHER te herleven en te interpreteren. Maar wanneer je tijdens dit proces een schokkende ontdekking doet, verandert alles voor je.

Wat verder verschijnt in de week van 6 tot en met 12 mei:

6 mei: Adventure Field Remake

6 mei: Coconut Farm 3D

8 mei: The Night of the Rabbit

8 mei: The Prisoner of the Night

8 mei: King of Pyramid Thieves

9 mei: Little Kitty, Big City

9 mei: Dark Fantasy Epic Jigsaw Puzzle

9 mei: Imagine Earth

9 mei: Animal Well

9 mei: CorpoNation: The Sorting Process

9 mei: Pummel Party

9 mei: Battle Minesweeper Online

9 mei: Rainbow Coton

9 mei: Apex Heroines – Silver Legend

9 mei: Summer Games Challenge

9 mei: Mysterious Adventure of Michael2

9 mei: Let’s Throoow!

9 mei: Animals Drop

9 mei: EGGCONSOLE WANDERERS FROM Ys PC-8801mmkIISR

9 mei: Chronicles of Magic: Divided Kingdoms

9 mei: Spot the Odd!

10 mei: QUALIA “The Path of Promise”

10 mei: Kinduo 2 – Frostbite

10 mei: Hotel Hustle

11 mei: Hand in Hand

11 mei: MergeZ

11 mei: Culinary Cooking Master Simulator

11 mei: Devil Girl

12 mei: Crab Digger – Tropical Island

