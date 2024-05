The Night of the Rabbit hopt naar de Switch

Een magisch point-and-click-avontuur.

The Night of the Rabbit is een point-and-click-titel die in 2013 is uitgebracht door Daedalic Entertainment, een bekende uitgever van indiegames. Nu, ruim tien jaar later, komt de game ook naar de Nintendo Switch. Tot dusver was hij alleen beschikbaar voor pc. Volgens een eShop-listing is de game vanaf 8 mei digitaal verkrijgbaar.

In het kort: The Night of the Rabbit draait om Jerry en een mysterieus wit konijn (niet de Monty Python-variant) dat hem meeneemt naar het mysterieuze Mousewood, een plek waar de dieren kunnen praten. Magie speelt hier een belangrijke rol, en dit is dan ook waar Jerry leert om een magiër te worden. Hoe pitoresk het er ook uitziet, er hangt een schaduw over dit bos, en de bewoners wenden zich tot Jerry voor hulp. Het is aan hem – en dus jou – om Mousewood te redden. De levens van de dieren staan op het spel!

De game kenmerkt zich door een prachtige artstyle en draait helemaal om het meespelende verhaal, dat luchtig begint, maar langzaam maar zeker steeds duisterder wordt. Met zo’n 20 uur aan gameplay valt er waarschijnlijk genoeg te vertellen. Pratende dieren, magie, wat wil een mens nog meer?

Nieuwsgierig? Bekijk hieronder de trailer: