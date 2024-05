Tokyo Cooking verschijnt later deze maand op de Nintendo Switch

Bereid de allerlekkerste sushi en maak jouw klanten blij!

Vandaag heeft uitgever RedDeer.Games een trailer van een nieuw simulatiespel op hun YouTube-kanaal gezet, genaamd Tokyo Cooking. Aan het einde van deze video, welke je onderaan dit artikel kunt bekijken, is te zien dat de game op 16 mei naar Nintendo’s hybride console gaat komen. Echter zal deze titel in Nederland een dag later pas op 17 mei beschikbaar zijn. Tokyo Cooking gaat voor een bedrag van €16,99 over de digitale toonbank en om het spel te downloaden heb je 1,1 gigabyte aan vrije opslagruimte nodig.

In Tokyo Cooking krijg jij de taak om jouw oma trots te maken, want jij gaat een sushirestaurant openen! Uiteraard verwachten gasten de heerlijkste gerechten van jou als kok en daarom krijg jij 32 van de meest verse ingrediënten voorgeschoteld. Hiermee kun je meerdere soorten sushi zoals Hosomaki en Uramaki maken door verschillende apparatuur te gebruiken. Gaat het jou lukken een meester te worden in het samenstellen van sushi?