First 4 Figures komt met exlusief Meta Ridley-beeld

En hij kost je maar… $600,-

First 4 Figures is een bekende partij bij Nintendo-fans. Niet zo gek, want zij maken gedetailleerde versies van geliefde game-personages en attributen, zoals Banjo-Kazooie, de Sheikah Slate uit Breath of the Wild en… the Great Mighty Poo…

Nu komen ze opnieuw met een beeldje waar onze monden van openvallen. Fans van Metroid zullen hier vooral aandachtig naar willen kijken, want dit beeld van Meta Ridley bewijst dat First4Figures nog lang niet klaar is met ons te doen verbazen! (Via Nintendo Life)

Hoewel het beeldje nog niet op de site van First 4 Figures staat, is hij wel al te pre-orderen via Amerikaanse merchandise-winkel Big Bad Toy Store. Zo werd ontdekt door Nintendo-leaker Wario64 op Twitter/X. Maar schrik niet! Dit gaat je namelijk een solide $599 kosten. We willen niet eens weten wat voor verzendkosten en invoerrechten daar nog bij komen kijken. Het beeld is namelijk bijna een meter hoog!

Metroid Prime Meta Ridley Statue up for preorder at BBTS ($599.99) https://t.co/37cQRHKY0A pic.twitter.com/4DTCORzJD7 — Wario64 (@Wario64) May 8, 2024

Wil jij deze Meta Ridley toevoegen aan je verzameling? Welk meubelstuk ben je dan van plan om te vervangen? Laat het weten in de comments!