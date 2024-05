[Review] Tales from Candleforth – Griezelig maar mooi

Baan je met Sarah een weg door een handgetekende wereld.

Sarah en haar oma spelen een belangrijke rol in hun dorpje Candleforth. Ze hebben namelijk kennis van magie en staan zo de dorpsbewoners bij als hun gezondheid ze in de steek laat. Wanneer Sarahs oma ernstig ziek wordt, is dat dan ook een grote klap voor zowel Sarah als hun dorpsgenoten. Maar er lijkt meer te spelen. Als oma plots onder mysterieuze omstandigheden vertrekt, laat ze een briefje voor Sarah achter. Voor haar is dit het begin van een duistere speurtocht: kan ze ondanks haar incomplete magie-training haar taak volbrengen en de ingrediënten vinden waar haar oma om vraagt?

Om bij het begin te beginnen: Tales from Candleforth is een point-and-clickgame. Dit genre beslaat avontuurlijke puzzelgames. Ooit Freddy Fish of Putt-Putt gespeeld? Typische point-and-click-spellen! Door voorwerpen in je omgeving te verzamelen en te combineren met andere zaken overwin je de obstakels op je pad. In het geval van Tales from Candleforth betekent dat dat je goed in je omgeving moet zoeken naar voorwerpen die je helpen de puzzels op te lossen die je tegenkomt.

Griezelig zonder jumpscares

Tales of Candleforth is volledig handgetekend en dat geeft met het sinistere verhaal een bijzonder effect. Je hoeft niet bang te zijn dat er opeens een monster uit een kast springt, maar toch voel je aan alles dat het niet goed zit in de wereld van Sarah. Zo verschijnen er met regelmatig scheuren in de wereld, waardoor je naar een andere dimensie lijkt te kijken.

Er is weinig dialoog in het spel, maar toch brengt het spel veel sfeer over. Het enige dat ik jammer vond, was dat er maar één einde was. Als je goed oplet, zie je waar het verhaal naar naartoe gaat, maar daar kan je geen invloed op uitoefenen. Bij dit spel had een extra keuze daar goed gepast, want op deze manier voelt het weinig belonend als je de tekenen onderweg goed hebt geïnterpreteerd.

De echte horror: cursors

De game speelt zich af in vier gebieden waar je verschillende puzzels moet oplossen. Het is de bedoeling om de magische ingrediënten te verzamelen die je oma noemde in haar brief, maar die liggen uiteraard niet voor het oprapen. Ik vond de puzzels leuk en gevarieerd, en er zat ook een mooie opbouw in de moeilijkheid.

Er kwam echter wel een ongewenste extra moeilijkheidsgraad bij door de besturing. Je beweegt namelijk met je joystick een cursor over het scherm en dat komt soms erg nauw. Daardoor denk je misschien dat je dingen niet kunt oppakken of manipuleren, terwijl je er eigenlijk gewoon net niet precies genoeg bovenop stond. Ik vind het dan ook jammer dat dit spel, en veel andere point-and-clickgames helaas, geen gebruik maken van het touchscreen. Cursors werken prima als je een muis gebruikt, maar met een joystick is het toch minder.

Conclusie

Tales of Candleforth is een sfeervol en duister avontuur. Ik heb het spel in een kleine drie uur uitgespeeld, wat ik een mooie lengte vond. Een goed spel om een avondje mee te zitten (met het licht aan uiteraard). De prachtige handgetekende stijl maakt dit spel helemaal af, en ook de puzzels zitten leuk in elkaar. Omdat er geen alternatief einde is, heeft het (op korte termijn) weinig herspeelwaarde. Daarnaast moet je door de besturing even extra goed opletten dat je geen belangrijke dingen mist. Maar verder kan ik dit spel aanraden voor iedereen die een wat duistere en bovennatuurlijke point-and-clickgame zoekt!

+ Prachtige, sinistere tekenstijl

+ Leuke puzzels

– Besturen van een cursor met joysticks blijft suboptimaal

– Geen extra einde terwijl dat mooi had gepast

DN-score: 7,5