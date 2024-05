[Gerucht] Gegevens van verschepingen tussen NVIDIA en Nintendo onthullen Switch 2 informatie

NVIDIA verscheept spullen naar Nintendo en Famiboards heeft hier wat details van opgespeurd.

Het bekende forum Famiboards heeft data van leveringen van NVIDIA aan Nintendo doorgespit. Dankzij openbare data waaronder de douanegegevens. Deze gegevens lopen zo’n twee maanden achter doordat het even duurt voor ze openbaar zijn. Dit omdat er blijkbaar wordt voorbereid om de Switch 2 daadwerkelijk te produceren.

Zo lijkt het er op dat het apparaat een flink intern geheugen gaat krijgen (vergeleken met de Switch). Zo krijgt die 256 GB aan UFS 3.1 opslag, maar ook nog eens 12 GB aan RAM. Dit RAM is zal verdeeld zijn over twee LPDDR5X-sticks van 6 GB van 7500 MT/s.

Het is lastig om een echte vergelijking te maken met andere hardware, maar de Xbox Series S heeft bijvoorbeeld 10 GB aan RAM, wel is deze gelekte RAM langzamer. Wat met deze details wordt verwacht is dat de basiskracht van de Switch 2 net boven de PS4 komt (zonder gebruik van DLSS). Wanneer die gedocked zou die de kracht tussen de PS4 Pro en Xbox Series S moeten kunnen bereiken. Ook dit zonder het gebruik van DLSS.

Hoewel dit allemaal al erg goed klinkt blijven het geruchten en hangt het totaalplaatje ook af van de effectiviteit van de CPU/GPU. Nintendo kennende zullen ze echter alles halen uit de tech die ze gebruiken. Nintendo Prime heeft een uitgebreide video over de informatie en wat er nu precies gebeurd is.