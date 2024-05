Launch trailer Animal Well

Ga op zoek naar geheimen in deze vreemde en prachtige puzzel platformer.

Animal Well is sinds vandaag beschikbaar op de Nintendo Switch. In deze puzzel platformer is niets zoals het lijkt, en om geïnteresseerden nog even een goed beeld van de game te geven is er een launch trailer online gezet. Deze kun je hieronder bekijken.

Het oorspronkelijke idee achter Animal Well was als volgt: wat als je de gameplay van survival horrors overzet naar een compleet ander genre? Met dit uitgangspunt is Basso begonnen aan zijn eigen game. In Animal Well speel je daarom een wezen dat niet sterk is, maar slim moet zijn. Door lantaarns aan te steken verlicht je langzaam maar zeker je omgeving. Daarnaast had de maker ook de wens om een spel te maken dat niet afhankelijk is van updates, maar op zichzelf genoeg uitdaging biedt om tijden leuk te blijven. Hij verwacht zelfs dat er over een aantal jaar nog steeds nieuwe geheimen zullen worden ontdekt in Animal Well. De interactie tussen de omgeving, vijanden en voorwerpen zal daar een belangrijke rol in spelen. Genoeg te puzzelen dus!