Nintendo nomineert drie vrouwen voor directie

Niet meer alleen een mannenwereld aan de top?

Naast de uitgebreide financiële informatie en de hints naar de Switch-opvolger die Nintendo onlangs heeft gedeeld, laat het bedrijf tevens weten meer vrouwen op te willen nemen in de directie. Goed nieuws, want hoewel Nintendo een van de oudste namen in de gamewereld is, zijn het nog steeds vooral heren aan de top. Daar begon in 2020 verandering in te komen, toen Asa Shinkawa zich bij de directie voegde. Nintendo deelde toen het voornemen om meer vrouwen aan te nemen, en lijkt dit te willen doorzetten. Er zijn drie dames genomineerd om zich bij de directie van het gamebedrijf te voegen.

Het gaat om Miyoko Demay, Eiko Osawa, en Keiko Akashi, drie vrouwen met elk een indrukwekkend cv. Ondanks dat ze niet per se een achtergrond in gaming lijken te hebben, staat het vast dat de verdeling van mannen en vrouwen in managerposities ineens flink verschuift. Dat gezegd hebbende, gaat het vooralsnog alleen om nominaties. Tijdens een stakeholdermeeting in juni zal de knoop worden doorgehakt. En als alles volgens plan gaat, zullen de dames op 27 juni de directie toetreden.