[Review] Little Kitty, Big City – Het leven van een kat bestaat blijkbaar uit opdrachten uitvoeren!

Gooi planten omver, verzamel hoofddeksels en geniet van het dagelijks leven van een kat.

Sinds de Nintendo Switch ben ik erg fan van allerlei verschillende soorten indiegames. Daarom keek ik vorige maand net zoals vele anderen natuurlijk naar de Indie World Showcase. De eerste aankondiging van deze presentatie, Little Kitty, Big City, vond ik er meteen al leuk uitzien. Hoewel ik zelf geen kat heb, ben ik absoluut een dierenvriend. Sinds vandaag is het avonturenspel met hier en daar wat platform-elementen eindelijk te spelen op Nintendo’s hybride console en dus is het tijd voor mijn review van deze titel. Zal het een aanrader zijn om door middel van deze game in de huid te kruipen van een kat?

Een kat komt altijd op zijn pootjes terecht, toch?

Voordat het spel begint, krijg je een prachtig openingsfilmpje voorgeschoteld. Hierin is een lief klein poesje te zien, dat gewoon lekker aan het slapen is. Echter doet deze jonge kat dat op een best gevaarlijke plek, aangezien dit huisdiertje vlak boven de afgrond ontwaakt. Misschien dacht je het al dat het volgende zou gaan gebeuren, maar terwijl de kitten na het dutje even aan het stretchen is, valt hij van het hoge gebouw naar beneden. Dit gebeurt trouwens op een komische manier, waar het poesje onder andere even door de lucht wordt meegenomen door een vliegende kraai. Je verwacht misschien dat de poes op al zijn pootjes terechtkomt, maar in dit geval valt de kat in een vuilnisbak. Dit is absoluut geen frisse ervaring, al komt hij gelukkig met de schrik vrij. Een avontuur is natuurlijk leuk, maar de kitten wil uiteraard zo snel mogelijk weer naar zijn baasje toe en gelukkig kan jij hem daar bij helpen!

Wat doet een kat eigenlijk als zij buiten is?

Aan het begin van het Little Kitty, Big City kun je eigenlijk maar één kant op, maar daar is een goede reden voor. Op die manier maak je namelijk kennis met de basis van het spel. Mocht je ervoor kiezen om over het plasje water te willen lopen, dan merk je al snel dat dat niet mogelijk is. In het echte leven houden katten natuurlijk niet van water en in deze game dus ook niet. Als je later in deze game dus nog meer plassen tegenkomt, dan zul je een andere manier moeten vinden om daar voorbij te komen. Ook krijg je in de eerste paar minuten hulp met de besturing. Gelukkig is de besturing redelijk eenvoudig, want heel veel meer dan rennen, springen en slaan is het niet.

Bij de intro van Little Kitty, Big City houdt de humor trouwens niet op. Het spel neemt zich namelijk niet al te serieus, wat zorgt voor een vredige gameplay-ervaring. Zo kun je als kat planten van andermans balkon afgooien en mensen die in de stad lopen laten struikelen en hun spullen afpakken. Toch betekent dat niet dat de game alleen bestaat uit chaos, want er is uiteraard ook nog meer te doen zoals het uitvoeren van opdrachten. Hoofdmissies die je zult tegenkomen kunnen variëren van het helpen van de katten van de burgemeester tot een wasbeer redden uit een ijzeren buis. Maar voornamelijk zal je op zoek moeten gaan naar vier overheerlijke vissen. Als je deze namelijk eet krijg je meer kracht waardoor je kunt klimmen. Misschien verwacht je het al, maar op die manier kun je weer thuiskomen.

Gelukkig heeft jouw baasje je niet lang hoeven missen!

Het is goed om te weten dat het terugkeren naar jouw huis helaas niet heel lang duurt. Binnen drie uur zitten alle vier de visjes lekker in jouw buik en heb je alle hoofdopdrachten wel voltooid. Eén van de missies was om verdwaalde babyeendjes terug naar de moeder te brengen, wat ik erg vermakelijk vond. Meer van deze opdrachten waren wat mij betreft meer dan welkom geweest. Bovendien zou het hoofdspel op die manier ook nog een stukje langer kunnen worden. Gelukkig betekent het niet dat je niks meer kunt doen als je weer terug bij je baasje bent. Je krijgt namelijk de mogelijkheid om verder de stad te verkennen en alle overige opdrachten uit te voeren. Zo kun je nog op zoek gaan naar alle vogelnesten om die vervolgens te slopen, de rest van de in totaal 100 blikjes te recyclen, perfecte slaapplekken uitproberen en ga zo maar door.

Tevens zijn er, nadat je even thuis bent teruggekeerd, ook nog andere hoofddeksels te verzamelen. Dit zijn er trouwens best wel veel, aangezien je er in totaal 42 kunt vinden en kopen. Hoewel ze puur cosmetisch zijn, zitten er flink wat leuke opties tussen. Denk bijvoorbeeld aan een bouwhelm of cowboy hoed. Ook zitten er vele verschillende dierenmutsjes bij zoals eentje van een kikker, egel, lieveheersbeestje en zelfs een axolotl. Het kan trouwens nog gekker want je kunt je ook verkleden als een maïskolf, pastinaak of appel. Voor iedereen zit er wel iets leuks tussen dus!

Audiovisueel

Tijdens het spelen van dit spel hoor je op de achtergrond jazzmuziek alsof je in een gezellig cafeetje zit. Ik weet niet of dit de soundtrack was geweest waarvoor ik had gekozen, maar het is absoluut niet vervelend om naar te luisteren. Omdat je in Little Kitty, Big City rondsnuffelt in de stad, hoor je natuurlijk ook allerlei geluidseffecten. Zo hoor je zo nu en dan een metro in de verte, vogels die fluiten, mensen die op jou reageren en natuurlijk ook de wind. Niets heel bijzonders, maar gewoon prima. Daarentegen vind ik de jingle die je te horen krijgt als je een hoofddeksel hebt gevonden wel heel erg vrolijk en leuk klinken.

De animaties van de speelbare kat zijn trouwens onwijs goed gemaakt. Natuurlijk mag je dat ook wel verwachten van een spel dat draait om een huisdier als deze, maar toch wil ik wel een compliment uitdelen. Het lijkt er namelijk echt op alsof de makers dagenlang een kat hebben bestudeerd. De poes loopt namelijk enorm soepel rond en zijn staart beweegt ook lekker mee. Verder oogt de stijl redelijk simpel, wat je kunt merken doordat de mensen geen gezichten hebben en de gebouwen bijvoorbeeld niet bestaan uit meerdere bakstenen. Wel kan ik wel zeggen dat de stad erg leuk is aangekleed met onder andere winkeltjes, scooters, bomen en elektriciteitspalen. Als laatste is het handig om te weten dat de game in handheld-modus iets minder vloeiend speelt dan op het grote scherm. Deze titel blijft prima speelbaar, maar draait wel iets minder goed.

Conclusie

Al met al kan ik wel zeggen dat ik heb genoten van Little Kitty, Big City. Het openingsfilmpje was meteen al een goede binnenkomer, waardoor het meteen duidelijk werd dat dit spel niet al te serieus is. Maar dat is trouwens echt niet erg hoor, want daardoor zijn er juist leuke opdrachten die je kunt uitvoeren. Wat ik wel jammer vind, is dat het hoofdspel niet zo lang duurt. Zeker omdat deze titel voor een bedrag van €24,99 over de digitale toonbank gaat. Voor dat geld krijg je dan wel weer hele goede animaties voor de kat en een leuk uitziende stad.

Aanmerking: Terwijl ik het spel 100% wilde uitspelen ben ik vast komen te zitten in een foodtruck. Helaas kom ik hier niet meer uit. Ik wil het spel hier niet voor afstraffen omdat de game tijdens mijn speeltijd nog niet te koop was. Toch is het mogelijk wel iets om rekening mee te houden, dat dit eventueel ook bij jou zou kunnen gebeuren.

+ Leuke diverse opdrachten

+ Goede animaties voor de kat

+ Verschillende hoofddeksels – Hoofdspel had langer mogen zijn

DN-Score: 7,8