WitchSpring R komt in Augustus naar de Switch

Dankzij een wereldwijde release hoeven we in het westen niet te wachten!

Ontwikkelaar Kiwi Walks heeft de releasedatum vrijgegeven van hun aankomende verhaal gedreven RPG; WitchSpring R. De game wordt in het westen uitgegeven door PM Studios en zal wereldwijd vanaf 29 augustus op de Switch te spelen zijn. Hieronder kun je een oude trailer bekijken.

In Witchspring R volg je het verhaal van Pieberry, een jonge heks die haar woonplaats in het bos verlaten heeft om de wereld te ontdekken en haar magische krachten te ontwikkelen. Het is een verhaal gedreven RPG waarin je Pieberry zult moeten trainen, materialen moet verzamelen en de wereld zult verkennen. Overal in de wereld liggen magische boeken, geheime recepten en andere voorwerpen verstopt die Pieberry kunnen helpen tijdens haar avontuur. Daarnaast kun je verschillende soorten huisdieren trainen om je te helpen, en kun je zelf kiezen welke van je magische krachten te ontwikkelen. De game heeft daarnaast meerdere eindes, en welk einde je krijgt ligt aan wat je in de game hebt gedaan. Welke vrienden heb je gemaakt? Wat voor keuzes heb je hiervoor gemaakt en hoe heb jij de jonge heks getraind?