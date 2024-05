Fireside heeft een releasedatum

Toe aan rust? Dan is dit mogelijk wat voor jou!

Afgelopen november werd Fireside aangekondigd. Een releasedatum was toen nog niet bekend, maar daar is verandering in gekomen. De game komt nu uit op 4 juni 2024. Switch-bezitters zullen vanaf die datum met deze rustgevende titel aan de slag kunnen. Hieronder kan je een trailer bekijken om te zien hoe de game eruitziet.

In Fireside draait het niet om gevechten, maar om kameraadschap. Jij gaat op een wandelavontuur en reist door het ene na het andere betoverende landschap. Onderweg kom je uiteraard allerlei medereizigers tegen, met wie jij je kampvuur deelt. In Fireside leer je deze personages kennen en kun je tijdens gezellige avonden rond het vuur met elkaar handelen of koken. Ook dialogen zijn belangrijk. Op basis van je keuzes ontvang je ‘soul energy’, waarmee je vervolgens je eigen stulpje kunt upgraden.

