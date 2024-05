Little Kitty: Big City krijgt launch trailer

Lekker kattenkwaad uithalen in een grote stad

Little Kitty: Big City is een indie game die gisteren is uitgekomen voor de Switch. Onze Menno mocht al eerder met deze schattige katten game aan de slag. In zijn review beloonde hij de game met een 7.8. Om de launch van de game te vieren heeft Nintendo een launch trailer van de game gedeeld op hun YouTube-kanaal. Je kunt de trailer hieronder bekijken.

Little Kitty: Big City is de debuutgame van indie studio Double Dagger Studio. Een studio die wordt gerund door Matt T. Wood, een game-ontwikkelaar die voorheen heeft gewerkt aan grote games als: Half-Life 2, Prey en Left 4 Dead. In Little Kitty: Big City volgen we een verdwaalde kater in een grote boze stad. Onderweg valt er genoeg te beleven. Er zijn namelijk veel dieren in nood. Help een dier die ergens vastzit, laat je lekker aaien of struin heerlijk door de smalle straatjes en drukke winkelstraten. Niets moet, alles mag. De verschillende katchievements zorgen nog wel voor wat sturing, maar Little Kitty, Big City draait vooral om belevingsplezier.

Ga jij ook kattenkwaad uithalen in deze (s)kattige indie game? Laat het weten in de reacties!