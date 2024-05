Mario Kart 8 Deluxe is nu Nintendo’s best verkochte game ooit!

De game heeft nu 61.97 miljoen keer verkocht!

Zoals je eerder deze week al hebt kunnen lezen heeft Nintendo hun financiële resultaten over het afgelopen kwartaal weer gedeeld. Hieruit is al veel interessant nieuws uit voort gekomen. Waaronder de aankondiging dat de opvolger van de Switch dit fiscale jaar nog wordt aangekondigd. En dat we een Nintendo Direct in juni krijgen. Uiteraard zijn er zoals altijd weer nieuwe cijfers gedeeld over de best verkochte Switch games. Mario Kart 8 Deluxe staat al jaren met afstand aan de top van deze lijst. We weten nu dat de game in totaal 61.97 miljoen stuks heeft verkocht. Hiermee is het niet alleen de bestverkochte Switch-game, maar ook nog eens de best verkochte Nintendo game ooit gemaakt! Technisch gezien is Wii Sports nog meer verkocht met 82 miljoen verkochte exemplaren, maar aangezien deze in veel landen was inbegrepen bij een Wii is dit geen eerlijke vergelijking.

Mario Kart 8 Deluxe is dus 61.97 miljoen keer verkocht en is daarmee de best verkochte game op de Switch. Mario Kart 8 was ook al de best verkochte game op de Wii U. Hierop verkocht hij 8.46 miljoen stuks. Bij elkaar zouden we uitkomen 70.43 miljoen verkochte exemplaren. De op één na meest verkochte game is Animal Crossing New Horizens met 45.36 miljoen. Hoewel dit ook een hele mooie prestatie is komt deze hier dus nog niet bij in de buurt. De top 3 wordt afgesloten met Super Smash Bros. Ultimate die 34.22 miljoen stuk heeft verkocht. De rest van de top 10 kun je hier vinden.

Heb jij één van de 61.97 miljoen kopietjes van Mario Kart 8 Deluxe verkocht? Of had jij hem misschien zelfs al op de Wii U gespeeld? Laat het weten in de reacties!