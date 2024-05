Nintendo Switch 2 codenaam mogelijk ontdekt

Dit nieuwtje komt uit een developer tool waarvan een stuk code nu online is verschenen.

Voor ieder hardware apparaat wat Nintendo uitbrengt is er natuurlijk een naam voor het apparaat. Echter, tijdens de ontwikkeling van systemen wordt er gebruik gemaakt van codenamen. Zo waren dat de afgelopen console generaties: Dolphin, Revolution, Project Café en NX. Nu lijkt het er op dat de naam van de opvolger van de Switch is gelekt.

Volgens een stukje code die nu online de ronde gaat staat er een gedeelte over een platformkeuze. De code komt van Nintendo’s eigen package management tool voor ontwikkelaars, de Nintendo Package Manager. Hoewel deze versie al een langere tijd beschikbaar is voor ontwikkelaars is dit de eerste keer dat de data naar buiten komt.

De code noemt een platform met de naam Muji. Een naam die nog niet eerder verschenen is. De naam Muji kan op veel slaan, maar de meeste verwachtingen gaan richting het merk uit Japan. Dit merk staat bekend om zijn eenvoud. Natuurlijk kan het ook willekeurig zijn gekozen of überhaupt niets te maken hebben met de opvolger. Het betreffende stukje code is in ieder geval in het onderstaande bericht te zien.

Hoewel we ook dit natuurlijk met een beetje zout moeten nemen is er wel wat extra informatie. Zo’n acht maanden geleden heb ik zelf deze naam ook al voorbij horen komen, maar door een gebrek aan bewijs verder heb ik dit echter nooit gedeeld. In diezelfde periode heb ik ook gehoord dat de Switch 2 12 GB aan RAM zou moeten krijgen. Iets wat recentelijk weer omhoog kwam dankzij NVIDIA-verschepingen naar Nintendo.