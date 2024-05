[Review] Endless Ocean Luminous – Diep gezonken

Ik hoop dat je van vis houdt.

Oke, ik heb een probleem. Om alvast met de deur in huis te vallen: Endless Ocean Luminous is niet goed. Bij lange na niet. Het uitgangspunt heeft potentie, maar de manier waarop de game zichzelf presenteert is op zijn best half hartig te noemen. De prijs is daarnaast misdadig, de game is op geen enkele manier de €49,99 waard waarvoor die nu op de eShop staat. Met de moeite die er in is gestoken zou ik een prijs van €20,- misschien overwegen, maar hoger moet het ook niet worden. Het probleem is dan ook … dat ik er best lol aan heb?

Duiken in de verborgen zee

Laat ik bij het begin beginnen. Endless Ocean Luminous is een diving sim, waarin je rondzwemt en informatie over vissen verzamelt. Dit kun je op twee manieren doen, namelijk multiplayer of solo, maar de plek waar je dat doet is hetzelfde: ‘De verborgen Zee’. Dit is een zee die constant verandert en zelfs vissen bevat die nergens anders voorkomen. De verklaring hiervoor zijn tektonisch verschuivingen in het gebied, waardoor de aanwezige vissen zich hebben moeten aanpassen aan continu veranderende wateren. Als gevolg kun je daardoor veel verschillende vissen tegenkomen: van zoet tot zout water, van moerasgedierten tot oceaanbewoners. Het klinkt grappig, maar eigenlijk is het vooral een excuus om de game willekeurig gegenereerd te maken. Want dat is het: de zee verandert elke keer als je erin duikt. Geen tweede duik is hetzelfde, of je moet toevallig de ID van de kaart opgeslagen hebben.

Wat doe je tijdens een duik?

Tijdens een duik doe je vervolgens een aantal dingen. Allereerst scan je vissen. Dit gaat simpel: je drukt op L-knop en de game selecteert alles wat er voor je neus zwemt. Dit scannen dient vervolgens twee functies: ‘licht’ verzamelen en vissen identificeren. Wanneer je met een duik begint, zijn alle vissen omhult door een soort van waas. Deze gaat weg wanneer je ze scant en deze waas verzamel je in de vorm van licht. Welke vissen je nog niet gescand hebt is daardoor heel makkelijk te zien, en welke je nog nooit gezien hebt ook, deze verschijnen tijdens het scannen als een vraagteken.

Als je de vis geïdentificeerd hebt, krijg je vervolgens een kleine beschrijving, met bijvoorbeeld informatie over zijn omgeving en gedrag. Naast het scannen kun je daarnaast voorwerpen vinden, die eigenlijk vooral voor punten zorgen. Als laatste heeft elke map één speciale zeebewoner, die pas tevoorschijn komt als je een aantal specifieke vissen gescand hebt. Dit is een soort van kleine quest die elke duik bevat en het zoeken hierna is toch wel zo’n beetje het spannendste wat de game te bieden heeft.

Aan het eind van de duik wordt berekend hoeveel punten je hebt verzameld aan de hand van wat je hebt gedaan. Hiermee verdien je vervolgens geld en EXP waarmee je rank omhoog gaat. Dit geld kun je uitgeven in een shop, waar je een aantal gelimiteerde customisation-opties kunt kopen, zoals stickers, kleuren en animaties. Met je rank unlock je meerdere opties hierin.

Solo of multiplayer

De game is verder solo of multiplayer te spelen en daar zitten een aantal verschillen tussen. Allereerst tijd. In solo dives krijg je zoveel tijd als je wilt. Hier kun je op eigen tempo rustig alle vissen scannen en genieten van de omgevingen die je tegenkomt. Omdat jij hier al het werk doet, is het ook niet moeilijk om lekker veel punten te verzamelen. In shared dives krijg je maar een uur, maar gaat het verkennen en scannen wel een stuk sneller. Hoewel jij er persoonlijk geen punten voor krijgt, tellen de gescande vissen van andere namelijk wel mee voor het geheel. Ook de ‘quest’ gaat op die manier veel makkelijker, omdat er tot op 30 man tegelijk op zoek zijn.

Dit is overigens ook waar het ’tag’ systeem om de hoek kunt kijken. Je kunt emoticons op dingen plakken als herinnering of om mensen ergens naar toe te leiden. Leuk is dat iedereen met andere emoticons begint, en als je een item van iemand anders scant, je de gekoppelde emotiocon aan jou eigen arsenaal toevoegt. Het is minuscuul, maar het maakt het samenspel net even wat leuker.

Niet echt randomly generated

Maar goed, dan nu de problemen. Probleem één is al dat het randomly generated is. Want hoewel dat in theorie goed klinkt (zodat je daadwerkelijk een Endless Ocean creëert), blijkt dit in praktijk halfhartig te zijn uitgewerkt. Helemaal random is het namelijk niet: je hebt gewoon een aantal puzzelstukjes die op verschillende manieren in elkaar gelegd worden. Goed, er zijn er aardig wat en sommige zijn best wel interessant (wat dacht je van een eeuwenoude tempel gevuld met vissen uit de prehistorie, of een stuk met een enorme ijsberg) maar uiteindelijk heb je de meeste wel gezien. Op een gegeven moment kun je aan de vorm van een steen al zien waar je nu weer tegenaan zwemt.

Vervelend is daarbij dat ze niet eens moeite hebben gedaan om de overgang vloeiend te maken. Het is niet ongewoon om tegen een steile muur aan te zwemmen omdat het volgende puzzelstukje 30 meter hoger ligt. Of dat je vanuit een tropische locatie plotseling tegen een ijsberg aan zwemt. Je kunt je voorstellen dat dit enorm de immersie breekt en dit geld helaas ook voor de vissen. Omdat deze ook randomly generated zijn (wel gekoppeld aan hun eigen biome), kan het best gebeuren dat je twee super zeldzame haaien naast elkaar hebt zwemmen.

Wat is deze verhaalmodus?

Een ander groot probleem is de verhaalmodus. Deze is apart van de duiken en is er om … ja, om wat te doen precies? Het verhaal is filterdun en lijkt in eerste instantie op een tutorial. Het vertelt je hoe een aantal functies werken en introduceert het mystery board, een groot stenen tablet met 99 mysteries die je tijdens het duiken op kunt lossen. Het klinkt een stuk interessanter dan dat het is, geloof me. Maar als dat het doel is, waarom moet je het verhaal dan unlocken?

Hoofdstuk één krijg je gratis, maar de rest zul je moeten vrijspelen door aan een aantal vereisten te moeten voldoen. En deze zijn best pittig! Zo is één van de eerste bijvoorbeeld al dat je 2000 vissen moet scannen. 2000! En de beloning die je krijgt is niet eens heel interessant. Zoals ik al zei is het verhaal al filterdun, maar af en toe is het niet meer dan een cutscene die je te zien krijgt. Dus waarom doe je dit nu eigenlijk?

Text to speech?!?

Daarnaast hebben ze niet eens iemand ingehuurd om de voiceacting te doen. Er zit één stem in de game. Dit moet een A.I. zijn en haar stem is ook daadwerkelijk text-to-speech. Ik snap dat het misschien een beetje veel is om al die 500+ visfeitjes in te spreken, maar had dit echt niet op een andere manier gekund? En om het nog erger te maken, er zit, naast jij, nog één ander personage in deze hele game. Daniël, je duikbuddy. Deze heeft gesproken zinnen, maar daarvoor hebben ze simpelweg een diep gebrabbel als stem gebruikt. Hij krijgt niet eens voice-acting! Het enige positieve aan deze text-to-speech-manier is dat de game hierdoor makkelijk te vertalen is, dus ook in het Nederlands. Ik kan gewoon achterover gaan zitten en luisteren terwijl de game me in het Nederlands alles uitlegt over de Picasso doktersvis.

Doodse sfeer

Het ergste is echter de sfeer die hierdoor veroorzaakt wordt. Zelfs met al deze gebreken zou je denken dat de game te redden valt, zolang je maar een interessante (en vooral mooie!) onderwater wereld creëert. Maar ook daar schiet het tekort. Grafisch is de game voldoende, maar het voelt gewoon zo … doods. Vissen reageren niet op elkaar en naast een aantal simpele animaties zul je ze nooit zien zoeken naar eten of achter elkaar aanjagen. Alles zwemt vreedzaam naast elkaar, en nooit zul je één zien duiken of op een andere manier interactie hebben met zijn omgeving.

Jouw aanwezigheid wil in zeer zeldzame gevallen wel eens een speciale animatie uitlokken, maar verder kent de game geen gevaar. Sterker nog, het kent het concept van zuurstof niet eens. Je duiker kan zolang onder water blijven als hij wil, en van decompressieziekte heeft hij ook nog nooit gehoord. Aan de ene kant kun je beargumenteren dat het de game een “cozy” gevoel geeft waarbij de focus op het identificeren van vissen ligt, aan de andere kant haalt het alle gameplay die je kunt verzinnen bij een “diving sim” weg.

En toch …

En toch … Na dit alles blijf ik de game toch spelen. Begrijp me niet verkeerd, ik kan zien dat deze game niet goed is. Alles is halfhartig afgewerkt, maar de beginselen zitten goed in elkaar. Het heeft zijn gameplayloop extreem simpel gemaakt, waardoor het heerlijk is om gewoon even je verstand op nul te zetten en te gaan. De omgevingen zijn bij tijden nog best mooi, en ik kijk elke keer weer mijn ogen uit als ik een gezonken piratenschip vind of een gangenstelsel met verborgen ruïnes. Ik zet een podcast op, begin een duik en ben weg.

Conclusie

Endless Ocean Luminous is niet goed. Hoewel de beginselen er best wel zijn, ziet de rest eruit alsof het door dezelfde A.I. gemaakt is die je tijdens de duiken begeleid. Het feit dat de oceaan randomly generated toe is een leuk idee, maar zo slecht uitgewerkt dat het constant de immersie breekt. De rest van de game lijkt ook zo minimaal mogelijk … het verhaal is flinterdun, de omgeving doods, de customisation-opties gebrekkig en het feit dat de enige stem die erin zit voice-to-text is, is bijna een belediging. En toch vind ik hem best vermakelijk. De game is rustgevend genoeg om lekker bij te ontspannen en als je van vissentrivia houdt kun je je lol niet op. Maar ik zou goed nadenken voordat je deze game haalt. Het is absoluut niet voor iedereen weggelegd en het prijskaartje is het de game niet waard.

+ Veel verschillende zeedieren, de content is er wel

+ Rustgevende game die elke duik weer anders is

+ Game is volledig in het Nederlands te spelen, toch leuk – Flinterdun verhaal, en wat is het doel ervan?

– Gebrekkige customisation-opties

– Matige manier van “randomizen”, oceaan is hierdoor niet natuurlijk en breekt immersie

– Geen interacties tussen dier en omgeving, game lijkt daardoor erg doods

– Enige stem is voice-to-text

– Prijskaartje is veel te hoog



DN-score: 4,8