Tears of the Kingdom krijgt nieuwe merchandise, cd is bevestigd

Nieuwe Tears of the Kingdom merchandise is onthuld. Waaronder de eerder gelekte cd,

Over twee dagen zal Tears of the Kingdom alweer een jaar oud zijn. Om dat te vieren heeft Nintendo drie nieuwe producten aangekondigd. Hieronder valt de al eerder gelekte soundtrack-cd van de game. Maar dat is misschien nog niet het gaafste van alles.

Soundtrack-cd

Zoals verwacht komt de soundtrack-cd in twee uitvoeringen. Beiden bevatten 9 cd’s met totaal 344 verschillende tracks. Hieronder vallen niet alleen echte muziekstukken, maar ook soundeffecten. Op Play-Asia kun je de tracklist al bekijken. Het design van de cd’s is simpel met op iedere disc een logo van een secret stone. Met de laatste cd de cirkelende draak die ook in het logo zit. De Limited Edition heeft als extra een Master Sword USB-speler met daarop 15 tracks. Dit product verschijnt op 31 juli dit jaar.

Artwork galore met The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom “Masterworks”

Dit gloednieuwe boek moet op 30 augustus verschijnen en telt maar liefst 464 pagina’s. Deze pagina’s zijn gevuld met achtergrondinformatie over de game. Zo bevat het concept art, ruwe schetsen en commentaar van het ontwikkelteam. Dit omvat zowel materiaal wat uiteindelijk is toegevoegd aan het spel als geschrapte ideeën.

Eindelijk een officiële Master Sword replica

In september verschijnt het derde product. Een replica van de Master Sword (zo te zien voor die gebroken is). Dit plastic model is 105 cm lang en bevat naast het zwaard zelf een standaard en de schede. Hij is gemaakt door Bandai Spirits in de Proplica line-up. Er zit een knop op het handvat die ervoor zorgt dat hij geluiden uit het spel kan afspelen. In een onderstaande video van Famitsu kun je alvast een voorproefje krijgen van het prototype. Geschreven tekst is hier te vinden.