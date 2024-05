Pre-orders staan open voor Inti Creates: Gold Archive Collection

Drie games van deze ontwikkelaar op één cartridge.

Fans van de Japanse Ontwikkelaar Inti Creates kunnen in hun handen wrijven. De Inti Creates: Gold Archive Collection is vanaf nu namelijk te pre-orderen op Play-Asia.com. De compilatie bevat Mighty Gunvolt, Mighty Gunvolt Burst en PuzzMix, zo leren we van Nintendo Everything.

Mighty Gunvolt was voorheen alleen speelbaar op de 3DS, waarmee deze release er dus ook voor zorgt dat Switch-spelers de game voor het eerst kunnen checken. De game is een eerbetoon aan retro-actie-platformers (laten we eerlijk wezen: de Mega Man-games) en bevat personages van Mighty No. 9, Azure Striker Gunvolt en Gal*Gun.

Het vervolg Mighty Gunvolt Burst zal alle DLC bevatten die de game inmiddels heeft gekregen, en PuzzMix is een hectische puzzelgame met een nadruk op muziek. En hoewel de fysieke game officieel alleen in Japan uitkomt, levert Play-Asia natuurlijk gewoon over de hele wereld. De Switch is immers regiovrij en kan Japanse games zonder problemen afspelen. Je door de Japanse teksten heen manoeuvreren kan dan wel weer voor een uitdaging zorgen.

De collectie wordt uitgegeven in twee versies. De standaardversie bevat de games op cartridge en kost €28,19. Daarnaast is er een collector’s edition verkrijgbaar voor €76,23 waar naast de game ook nog 2 cd’s bijzitten met de soundtracks van Mighty Gunvolt Burst en PuzzMix, én een plastic standee. Beide versies worden vanaf 20 augustus verstuurd.