Sonic-achtige 3D platformer Spark The Electric Jester 3 komt naar de Switch

Een nieuwe 3D platform game die duidelijk inspiratie pakt van Sonic Adventure

Sonic-fans opgelet! Er komt een 3D platform-game met een vergelijkbare snelheid als Sonic Adventure naar de Switch! Het gaat om de game Spark The Electric Jester 3. Deze razendsnelle platformer verscheen in 2022 op Steam en kreeg daar veel positieve reviews. De game werd daar veel vergeleken met Sonic Adventure 1 en 2. De game wordt nu naar de Switch geport door de studio FreakZone games. Een exacte releasedatum is er nog niet. De port is aangekondigd middels een korte trailer die je hieronder kunt bekijken.

Spark The Electric jester 3 begint meteen waar de vorige game is geëindigd. Je gaat met Spark mee op avontuur om zijn rivaal opnieuw te overtreffen. Je raast door actievolle levels en beschikt over een nieuw verbeterd combat systeem. De game mixt actie en platform elementen en pakt daarbij inspiratie van beide genres. Je vind krachten die de manier waarop je speelt veranderen, geniet van een wereld met veel bewegingsvrijheid en ontdekt de velen manieren om een level te voltooien.

Ga jij met deze Sonic-achtige 3D platformer aan de slag? Laat het weten in de reacties!