Spark the Electric Jester 3 krijgt Switch-port

Een razendsnelle platformer waarvan de gameplay je waarschijnlijk wel bekend voorkomt.

Er komt een nieuwe 3D-platformtitel naar de Nintendo Switch: Spark the Electric Jester 3. Nieuw is misschien niet helemaal niet nieuwe woord, want de game is al een tijdje uit: hoewel de platformer al uit 2022 komt, was dat tot dusver alleen voor pc. Nu hebben Feperd Games samen met port-developer FreakZone Games aangekondigd dat de game naar de Nintendo-console zal komen. Op dit moment blijft het alleen bij een bekendmaking – er is nog niets gezegd over een release window.

FreakZone Games Presents



SPARK THE ELECTRIC JESTER 3

For Nintendo Switch



By the legendary @LakeFeperd



This was a very challenging port to do, the trailer should give you confidence in how we got it performing on Switch. Thank you @LakeFeperd for this honour.



Coming soon! pic.twitter.com/Q6kJlTLuMy — FreakZone Games 👾 (@FreakZoneGames) May 10, 2024

Nog niet bekend met deze platformer? Eén blik op de trailer (die je hieronder kunt bekijken) roept meteen associaties op van een zekere blauwe egel. Dat is niet zo gek, want de developer heeft zich door Sonic the Hedgehog-games laten inspireren, en dat zien we direct terug in de gameplay. Fans van de stekelige snelheidsduivel zijn dus wellicht wel geïnteresseerd in de avonturen van Spark. Ook zijn er elementen uit Kirby terug te vinden in deze indiegame.

Het verhaal van dit derde deel uit de serie gaat direct verder na de evenementen van deel twee. Hoofdpersonage Spark moet het wederom opnemen tegen zijn rivaal en moet zich een weg banen door razendsnelle levels die bol staan van de actie. Een beetje zoals, nou ja, een beetje zoals een Sonic-game dus.

Jammer is wel dat alleen deel 3 een port lijkt te krijgen. De twee vorige delen – respectievelijk een 2D-platformer uit 2017 en een 3D-platformer uit 2019 – blijven beperkt tot alleen de pc.