Donderdag verschijnt Monster Outbreak

Weersta als laatste lid van de koninklijke garde de monsteraanvallen!

16 mei komt Monster Outbreak naar de Switch, zo’n anderhalf jaar na diens pc-release. Wat kan je verwachten van deze pixelgame die een combinatie lijkt tussen een survival-sim en een tower defense? Wij vertellen je meer!

Toen de magische Dimensional Orb net in handen kwam van de koning, leek alles perfect. Rijkdom en wijsheid: wat wil een koninkrijk nog meer! Maar toen bracht de Orb ook monsters de wereld in. Heel veel monsters. Met uiteraard desastreuze gevolgen. Jij speelt Yulia, het laatste lid van de koninklijke garde. Het is jouw taak weerstand te bieden aan de monsters die in golven uit de Orb komen. Dit kan met behulp van je uitgebreide wapenarsenaal, maar ook door het bouwen van bewapende torens en het zetten van vallen. Is het even rustig tussen de bedrijven door? Dan kun je snel op zoek naar nieuwe materialen of andere interessante ontdekkingen in de ruïnes van het koninkrijk. En dat hoeft niet alleen: dankzij de lokale co-op kun je ook nog iemand meebrengen.

Hieronder vind je de trailer van Monster Outbreak, die op release € 14,99 zal kosten. Zet jij deze op je lijstje?