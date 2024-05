EA overweegt advertenties in games

Challenge everything?

Over controversiële beslissingen gesproken, zeg. Eerder in de week namen Microsoft en Xbox het besluit om diverse Bethesda-studio’s te sluiten, en nu is het de beurt aan EA om hun plek in de controverseschijnwerpers in te nemen. In een recente call gaf CEO Andrew Wilson aan dat het bedrijf met het idee speelt om advertenties toe te voegen aan hun triple A-titels. We hebben het dan niet alleen over live-servicegames als FIFA, maar ook over ’traditionele’ games. Volgens Wilson zou deze ads-integratie ‘de groei bevorderen’. Het is niet de eerste keer dat dit soort geluiden opgaan in de gamingwereld, maar het lijkt nooit zo goed bij de community te vallen.

Op dit moment kijken verschillende teams naar manieren om advertenties op een dynamische manier in hun games te implementeren, maar het plan bevindt zich nog in een zeer vroeg stadium, aldus de CEO. Er is dus nog niets gezegd over hoe dit eruit zal komen te zien. Gaat het om subtiele product placement, zoals we ook kennen van films en games als Death Stranding, of zal de reclame opvallender aanwezig zijn? Hoe prominenter de rol van advertenties zal zijn, hoe minder populair het gamebedrijf zich waarschijnlijk zal maken.

Wat vind jij van dit besluit? Pragmatisch of destructief? Zou het invloed hebben op welke games je koopt? We horen het graag van je in de comments.