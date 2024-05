[Gerucht] Werkt Nintendo aan Breath of the Wild-port voor Switch 2?

Codenamen en geheime projecten, het is weer spannend!

Van Nintendo horen we weinig over de langverwachte Switch 2. Verder dan een aankondiging over een toekomstige aankondiging reikt het officiële nieuws niet. Maar hoe goed je ook een geheim probeert te bewaren, er kan altijd iets door het net glippen. En voor nu is dat de potentiële port van The Legend of Zelda: Breath of the Wild!

Hoe komen we bij een BOTW-port?

Als we leaker Midori mogen geloven, die wel vaker juiste voorspellingen doet op gamegebied, werkt Nintendo momenteel aan project ‘U-King-O’. Zo op het oog niet veelzeggend voor de gemiddelde gamer. Maar wanneer je weet dat U-King de codenaam was voor Breath of the Wild, wordt het al een stuk interessanter. Om aan te geven dat een game een Switch-port is, plaatst Nintendo regelmatig een -S achter codenamen van games. Op de Famiboards geeft Skipper93653 hier enkele mooie voorbeelden van. Dat er nu voor een -O gekozen wordt, lijkt dus een aanwijzing dat dit een port naar een nieuwere console betreft! Maar of dit een zelfstandige game zal worden of eerder een kleine upgrade voor de oorspronkelijke Switch-game blijft gokwerk.

De mysterieuze O

Waar de -O precies voor staat, is nog een groter raadsel. Eerder hoorden we ‘Muji‘ al als codenaam voor de Switch 2, maar in de wandelgangen gaat ook codenaam ‘Ounce’ rond. Als Ounce klopt, zou dat de O kunnen verklaren. Deze link legt Nintendo-leaker Pyoro ook. Maar misschien staat de O helemaal niet voor de codenaam van de Switch 2. Het kan ons ook vertellen waar de officiële naam van de nieuwe console mee zal beginnen! Mocht je een leuke gok hebben, deel dat dan vooral in de comments ;).

Nintendo heeft zoals gezegd nog niets bevestigd, maar een opgepoetste versie van het succesvolle BOTW lijkt geen gekke stap voor de Switch 2. Welke games zou jij graag ge-port zien naar de nieuwe console?