[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 20

Welke games kies jij uit de releases van volgende week?

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!

Biomutant

Prijs in de Nintendo eShop: €39,99 – 14 mei 2024

Biomutant kwam in 2021 uit voor de PlayStation 4 en Xbox One, maar werd een jaar later geport naar de PS5 en Series X|S. De game werd in eerste instantie matig ontvangen, maar heeft na een aantal patches toch een cultstatus weten te behalen. Biomutant is een open-world, post-apocalyptisch RPG met een kungfu-thema, met een uniek gevechtssysteem dat mêlee en schietwerk combineert met mutantvaardigheden. Jij speelt een gemuteerd beest dat zichzelf verder kan muteren van meer vaardigheden. Het land wordt geteisterd door een plaag, en de levensboom druipt dood en verderf. De wereld is verdeeld, en tijdens je avonturen krijg je de kans om daar iets aan te doen. Maar breng jij verlossing of verwoesting?

Braid, Anniversary Edition

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99 – 14 mei 2024

Braid Anniversary Edition is de remake van een inmiddels klassieke puzzel adventure game uit 2008. In de game volg je Tim, wie een prinses probeert te redden van een monster. Hij gebruikt hiervoor de raadselachtige kracht van de tijd, waarmee hij de tijd kan terugspoelen, pauzeren en zelfs achterstevoren kan laten lopen. De game onthuld daarnaast beetje bij beetje het verhaal waardoor je meer te weten komt over Tim en zijn motivaties. Deze Anniversary Edition bevat nieuwe graphics en muziek, nieuwe levels en zo’n 12 uur aan commentaar van de ontwikkelaars

Morbid: The Lords of Ire

Prijs in de Nintendo eShop: €29,99 – 17 mei 2024

Morbid: The Lords of Ire is het vervolg op orbid: The Seven Acolytes, een game uit 2020. In deze game volg je wederom de heldhaftige Striver, die opnieuw de strijd moet aangaan met de meest afschuwelijke wezens. Dit keer zal ze dat doen vanuit een compleet nieuw 3D perspectief, wat de gevechten alleen nog maar intenser maken. Neem het op tegen angstaanjagende vijanden en slacht monsterlijke wezens af met een heel arsenaal aan dodelijke wapens, uitrustingen en zegeningen. Vermorzel alles op je pas waarbij je gebruik maakt van het hetzelfde gezondheidssysteem uit Morbid: The Seven Acolytes. De manier waarop je de gevechten aanpakt kan namelijk een dramatische impact hebben op de wereld om he heen. Toegeven aan de waanzin kan je heel sterk maken, maar brengt ook veel risico met zich mee…

Wat verder verschijnt in de week van 13 tot en met 19 mei:

13 mei: The Land Beneath Us

13 mei: Mars Farming 2034

13 mei: High School Detective

14 mei: Athenian Rhapsody

14 mei: Neptunia Game Maker R:Evolution

14 mei: Neptunia Game Maker R:Evolution Deluxe Bundle

14 mei: Lysfanga: The Time Shift Warrior

15 mei: Slayers X: Terminal Aftermath: Vengance of the Slayer

15 mei: Awesome Pea 3

15 mei: Slayers X: Vengance of the Slayer & Hypnospace Outlaw

15 mei: Purple Explorer

16 mei: Monster Outbreak

16 mei: Lorelei and The Laser Eyes

16 mei: Read Only Memories: NEURODIVER

16 mei: Arcadia: Colony

16 mei: Pool Party

16 mei: Undemon

16 mei: Please Fix the Road

16 mei: Slide Puzzle: World History

16 mei: Internet Generation

16 mei: Musashi VS Cthulhu

16 mei: PO’ed Definitive Edition

16 mei: Sling Puzzle: Golf Master

16 mei: Little Cat: Doctor

16 mei: Zombie Night Defense

16 mei: 3 Minutes Mystery 2

16 mei: Trust No One

16 mei: Dungeon Arsenal

16 mei: Mutant Express For Friendship

16 mei: Puzzle World: Neko Girls

16 mei: Puzzle World: Cute Cats

17 mei: My Little Pony: A Zephyr Heights Mystery

17 mei: Express Courier Pro: Urban Bike Delivery Simulator 2024

17 mei: Spellcats

17 mei: Sweetest Monster

17 mei: Tokyo Cooking

17 mei: Foxy Rush

17 mei: Gearhead Karting Simulator

17 mei: Overmorrow

18 mei: Eternal Light

18 mei: Undercat

18 mei: Astroblaze

18 mei: Finger Suck

18 mei: Adrenaline Rush: Highway Extreme Traffic Racer

19 mei: Toon Toon Racing

