Fabledom komt naar de Switch

Digitaal én fysiek!

City builder Fabledom krijgt een Switch-release. Vandaag hebben developer Grenaa Games en uitgever Dear Villagers aangekondigd dat de game in het najaar naar de Nintendo-console en de PS5 zal komen. Dit nieuws komt ruim een jaar na de oorspronkelijke pc-release, en in de tussentijd heeft de titel lovende recensies vergaard. Een precieze releasedatum is nog niet bekend, maar we hebben wel enkele nieuwe trailers voorgeschoteld gekregen. Je bekijkt ze hieronder. Het blijft echter niet bij een release-aankondiging. Meteen is ook bekendgemaakt dat de game een fysieke release zal krijgen.

Escapisme en ontspanning

Hoe onderscheidt Fabledom zich van de vele andere city builders? Een van de belangrijkste punten is dat de game heel toegankelijk is, vergeleken met de hardcore sims waar je echt even goed voor moet gaan zitten en vijf Excel-sheets voor moet bijhouden. Je hoeft geen city builder-meester te zijn om je eigen koninkrijk te creëren. Stap in een sprookjesachtige fantasywereld en ga aan de slag. In Fabledom draait het allemaal om de relaties die je opbouwt, of het nu gaat om romantiek of diplomatiek. Je volgt de levens van je bevolking en handelt – of vecht – met je buurlanden. Bouw zowel een economie als een leger op en laat je koninkrijk opbloeien. Het is een city builder met een flinke dosis escapisme, in een wereld vol reuzen, feeën, heksen en…eh.. vliegende varkens? En wie wil er nu niet even aan de realiteit ontsnappen met een pittoreske game als deze?