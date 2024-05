The Land Beneath Us is vanaf nu te spelen op de Nintendo Switch

Bekijk hier de releasetrailer van het strategiespel!

Vorige jaar werd er in begin december aangekondigd dat The Land Beneath Us naar Nintendo’s hybride console zou komen. Gelukkig hoeven we niet langer meer te wachten op dit strategiespel, want de game is namelijk vanaf nu te spelen op de Switch. De titel gaat voor een bedrag van €14,99 over de digitale toonbank, al krijg je tot 22 mei 20% korting op jouw aankoop. Om het spel te downloaden heb je 1,2 gigabyte aan vrije opslagruimte nodig en mocht je twijfelen om The Land Beneath Us aan te schaffen, probeer dan vooral de gratis demoversie uit.

The Land Beneath Us speelt zich af in Annwn. In deze onderwereld geniet je van uitdagende, maar vooral dynamische confrontaties waarin je de mysteries van deze mythologische plek ontdekt. Het is de bedoeling om een strategisch plan op te stellen om op die manier de strijd te winnen van je vijanden. Om deze vijanden te verslaan kun je overigens een breed scala aan wapens gebruiken, waaronder hakbijlen, stokwapens en laserpistolen. Verder kun je in het spel nog jouw statistieken en eigenschappen verbeteren door zo de zielen van de verslagen vijanden te verzamelen.

Ben je benieuwd geworden naar The Land Beneath Us? Neem dan vooral een kijkje naar onderstaande releasetrailer.