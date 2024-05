FoxyRush verschijnt later deze week op de Nintendo Switch

Ga al rennend, springend en glijdend opzoek naar jouw gestolen kersen!

Misschien heb je het puzzel-platformspel al in de eShop voorbij zien komen, maar FoxyRush komt aanstaande vrijdag naar Nintendo’s hybride console. Switch-bezitters hoeven dus niet lang meer te wachten op de allernieuwste game van Ratalaika Games, want 17 mei is het al zover. Deze titel gaat voor een bedrag van €4,99 over de digitale toonbank en om het spel te downloaden heb je maar 53 megabyte aan vrije opslagruimte nodig.

FoxyRush is een spel waarin je in de huid kruipt van een klein vosje die dol is op kersen. Echter is Foxy op een dag in slaap gevallen en je raadt het misschien al: zijn kersen zijn gestolen! Daarom is het nu aan jou om alle 64 levels te spelen en op die manier de kersen weer in handen te krijgen. Bovendien bestaat de game niet alleen uit platformuitdagingen en puzzels, want als je sterren verzamelt kun je ook nog eens nieuwe personages vrijspelen. Gaat het jou al rennend, springend en glijdend lukken om weer te genieten van jouw eigen voorraad overheerlijke rode vruchten?

Ben je benieuwd geworden naar FoxyRush? Neem dan een kijkje naar onderstaande trailer!