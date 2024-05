Little Kitty, Big City ontvangt binnenkort update vol bugfixes

Wist je trouwens al dat het spel nu al 100,000 keer verkocht is?

Op de release dag van Little Kitty, Big City konden jullie onderaan mijn review lezen dat ik in het spel vast kwam te zitten in een foodtruck. Dit was natuurlijk erg jammer omdat ik niet meer verder kon spelen. Hoewel ik zelf geen last heb gehad van andere bugs in deze game, hebben meerdere spelers helaas wat problemen ervaren. Gelukkig heeft de ontwikkelaar naar alle spelers geluisterd, want binnenkort verschijnt er een update die heel wat bugfixes bevat.

Onderaan dit artikel kun je zien welke fouten er in de aankomende update allemaal worden opgelost. Echter laat de makers van Little Kitty, Big City weten dat Switch-bezitters hier nog minimaal een week op moeten wachten, vanaf het moment dat de update wordt ingediend.

Er is trouwens ook nog goed nieuws, want Double Dagger Studio liet een paar dagen geleden via hun X-account weten dat Little Kitty, Big City binnen twee dagen maar liefst 100.000 keer verkocht is. Bovendien is het mij inmiddels op één of andere manier gelukt om toch uit die foodtruck te komen. Ik kan dus weer verder met het 100% uitspelen van dit spel, maar andere spelers zullen jammer genoeg nog even geduld moeten hebben.

DETAILS pic.twitter.com/uIzD3L9UFN — Little Kitty, Big City 🐈 🏙️ OUT NOW!! (@LittleKittyGame) May 13, 2024