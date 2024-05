Masahiro Sakurai laat zien hoe hij z’n gamecollectie opbergt

Zoveel games, zo weinig opbergruimte.

Wie games verzamelt weet hoe lastig het kan zijn om je collectie goed op te bergen. Dat vond Masahiro Sakurai ook! De Smash Bros.-regisseur is een bekende verzamelaar en hij laat in zijn laatste Youtube-video zien hoe hij z’n collectie opbergt. En niet schrikken, want sommige verzamelaars zullen zijn keuzen controversieel noemen.

Masahiro-san laat trots zijn collectie zien, waaruit vooral opvalt dat hij niet bij alleen Nintendo blijft. Hij verzamelt voor SEGA, PlayStation en je ziet zelfs de originele Xbox voorbijkomen. Bijzonder, omdat vooral die laatste in Japan nooit echt is doorgebroken. Daarnaast geeft hij in de video wat uitleg over zijn mediaconsole waarin hij zijn consoles aangesloten heeft. Deze is volledig custom en voor hem de perfecte oplossing, al zegt hij zelf.

Wat vooral als controversieel gezien kan worden, is dat Masahiro Sakurai niet zo gehecht is aan verpakkingen. Hij bewaart de losse cartridges in speciale opbergers, maar dat doen de meeste verzamelaars. Wat voor hem echter vooral ruimte bespaart, is dat hij cd’s, dvd’s en blu-rays in etuis bewaart. En ja, dat scheelt heel veel ruimte, maar voor veel verzamelaars zal dat toch even slikken zijn.

Hoe bewaar jij jouw games? Laat het gerust weten in de comments. Misschien inspireer je nog iemand met jouw oplossing.