Meer Pokémon Horizons-afleveringen nu beschikbaar

Nieuwe afleveringen en avonturen zijn nu te zien.

In maart verschenen de eerste 12 afleveringen van Pokémon Horizons: De Serie op Netflix, maar voor wie geen genoeg kan krijgen van de avonturen van Liko, Sprigatito, Roy, Fuecoco en de Rising Volt Tacklers is er goed nieuws. Een nieuwe lading afleveringen zijn nu beschikbaar.

De eerste 12 afleveringen van de serie onthulde de hoofdpersonages en wat mysterieuze objecten, waaronder een speciale Poké Ball waar een Shiny Rayquaza uit verscheen en een ketting waar Terapagos zich in verstopt.

Aflevering 13 tot en met 23 zijn nu namelijk te zien op Netflix. In deze afleveringen begint de groep aan hun tocht naar de Galar-regio. Hier hopen ze meer te ontdekken over de Ancient Adventurer en de Six Heroes. Natuurlijk zijn er genoeg obstakels die op hun pad liggen zoals een Galarian Moltres, uitdagingen van een Gym Leader en de Explorers die de groep op de hielen zit.