[Review] Another Crab’s Treasure – had geweldig kunnen zijn

De Soulslike Another Crab's Treasure stond hoog op mijn verwachtingen, maar de Switch-versie laat steken vallen.

Another Crab’s Treasure is eindelijk uit op verschillende platformen waaronder de Switch. Het is een game die mij persoonlijk al sinds de aankondiging aantrok. Soulslikes zijn steeds populairder, maar de meesten zijn nog steeds qua sfeer erg serieus en kleurloos. Daarom was deze game een frisse wind, maar helaas is de game op de Switch ondermaats.

Het spel begint met een rustige en mooie dag voor het hoofdpersonage Kril. De kleine heremietkreeft leeft een simpel leventje in een kleine baai. Tot hij opeens zijn schelp/huis verliest aan een letterlijke Loan Shark. Deze haai int de schelp als betaling voor de bescherming van de Duchess. Volledig overstuur over wat er is gebeurd gaat Kril op zoek naar een mogelijkheid om zijn huis terug te krijgen. Niet wetende dat dit hem in een flink avontuur laat belanden. Hoewel de game qua gameplay erg een Soulslike is, zit het verhaal juist vol humor, bijzondere personages en flink wat kleur. Op dit aspect lijkt het dus totaal niet op de standaard.

Gameplay erg als een Soulslike

Op het eerste gezicht lijkt Another Crab’s Treasure dus niet op een Soulslike. Echter, deze onderwaterexpeditie bevat de noodzakelijke kenmerken, zoals precieze gevechten, uitgebreide vaardigheidssystemen en straffen voor doodgaan. De gameplay begint simpel met alleen een vorm om aan te vallen, maar al snel krijg je extra vaardigheden die meer toevoegen aan de mix. Dit gedeeltelijk ook door de 69 verschillende schelpvervangers die je tegen kunt komen in het spel. Dit verschilt van een feestmuts tot een dopje van wen flesje drinken.

Ieder type heeft een speciale vaardigheid, maar kan ook helpen om minder of geen schade op te lopen. Hierbij is het wel opletten, want bij te veel schade zal die kapot gaan. Ontwijken van aanvallen blijft dus de betere optie. Zonder zo’n “schelp” is je kreeftje weerloos en zul je enorm veel moeite moeten doen om niet dood te gaan. De vaardigheden zijn bovendien ook flink nuttig met ook een diverse reeks aan mogelijke effecten. Om deze te activeren zul je eerst moeten zorgen dat ze genoeg opgeladen zijn waarna je ze kunt afvuren. Voor sommige vijanden is het überhaupt noodzakelijk om hier gebruik van te maken.

Het grootste deel van het avontuur wordt besteed aan het verkennen van bijna eindeloze oceaan. Je zult enorm veel gevarieerde gebieden tegenkomen met unieke personages en sfeer. Ieder met weer speciale elementen om te verkennen.

Wel toegankelijker dan een standaard Soulslike

Soulslikes staan natuurlijk bekend om hun erg hoge moeilijkheidsgraad. Hoewel Another Crab’s Treasure ook gemaakt is met die mindset als standaard zijn er mogelijkheden om het spel toegankelijk te maken voor minder goede spelers. Dit door middel van een uitgebreide assist mode. Zo kun je hulpmiddelen aanzetten dat je geen schade krijgt van vallen, je je microplastic niet verliest bij het doodgaan en zelfs een geweer als schild. Naast deze zijn er nog een aantal die het speelgemak wat verhogen en dat wordt gewaardeerd. Hoewel ik het zelf niet per se nodig heb, was dit zeker een verbetering voor spelers op de Switch. Maar dat is vooral

Performance is dramatisch

Tot nu toe klinkt het allemaal nog redelijk positief. Het probleem ligt hem echter in de performance. Normaal ben ik zeker niet iemand die al te veel zeurt over performance en kan ik gemakkelijk er doorheen kijken. Echter, bij Another Crab’s Treasure heeft het daadwerkelijk veel invloed op de gameplay. Iets wat komt doordat het een Soulslike is. Doordat de framerate hapert en de game hierdoor minder responsive is, is het veel lastiger om te ontwijken en goed aan te vallen. Dit is al helemaal het geval wanneer de game zelfs volledig bevriest of onder de 10 frames per seconde komt. Maar ook buiten gevechten en tijdens het rondlopen heeft de game performance problemen. Het laden na het doodgaan of het laden van het menu bij een save punt duurt erg lang.

Dit alles beperkt het gameplezier dusdanig dat de game helaas echt niet goed speelt op de Switch. Echter, de ontwikkelaar heeft al aangegeven flink aan het werk te zijn en dat de Switch performance de hoogste prioriteit heeft. Een eerste patch is nu verschenen en helpt wel iets, maar nog niet genoeg.

Conclusie

Another Crab’s Treasure heeft alle potentie om een uitstekende game te zijn, helaas is dat op de Switch niet het geval. Doordat de game een uitstekende Soulslike is, is de performance van het spel op de Switch des te opvallender. Timing lukt hierdoor vaak niet goed en ook momenten dat het volledig vastloopt voor een aantal seconden halen het plezier uit de Switch. Het team zegt echter hard te werken aan verbeteringen, maar op het moment van schrijven raad ik de game af voor de Switch. De game zonder performance problemen is echter een enorme aanrader dankzij de humor, setting en gameplay.

+ Humor in het verhaal

+ Goede verhaalopbouw

+ Gameplay zit goed in elkaar – Erg slechte performance



.

DN-Score: 6.5