Tokyo Xanadu eX+ ontvangt releasedatum

Eind juli kunnen Switch-bezitters aan de slag met deze actie-RPG!

Eerder dit jaar werd er in februari tijdens de presentatie van All Aksys aangekondigd dat Tokyo Xanadu eX+ naar Nintendo’s hybride console komt. Hoewel we een paar maanden geleden al wisten dat de actie-RPG deze zomer naar de Switch zou komen, is de exacte releasedatum middels een trailer bekendgemaakt. Daardoor weten we nu dat het spel op 25 juli te spelen is.

Tokyo Xanadu eX+ is een actie-RPG waarin de hoofdstad van Japan, Tokio, tien jaar geleden werd verwoest door een enorme aardbeving. Het verwoestte daarmee natuurlijk ook de levens van de mensen die daar woonden. Inmiddels is het redelijk gelukt om de wereld weer op te bouwen, maar schijn bedriegt. Achter de oorzaak van de aardbeving ligt overigens een groot geheim aangezien de aardbeving ontstond doordat de dodelijke schaduwwereld Eclipse verscheen. Gaat het jou lukken om de vrede te herstellen?

Ben je benieuwd geworden naar Tokyo Xanadu eX+? Neem dan vooral een kijkje naar onderstaande trailer.