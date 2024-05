Zelda Deku Tree LEGO-set komt waarschijnlijk in september uit

Begin maar vast te sparen!

Dat er achter de schermen een LEGO-set werd ontwikkeld van de Great Deku Tree uit wereld van The Legend of Zelda, is op zichzelf geen nieuws. Al sinds begin 2023 gaan deze geruchten rond en werd er zelfs al een afbeelding van de bouwset gedeeld. Nu blijkt uit verschillende LEGO-blogs dat de set waarschijnlijk in september zal uitkomen. Op 1 september, welteverstaan. Een van deze bronnen is Bricktastic, die wel vaker informatie nieuwe sets delen voorafgaand aan een officiële aankondiging. In hun bericht staat zelfs al een linkje naar de LEGO-shop, maar die werkt (nog) niet.

What’s in the box?

Er waren al een aantal zaken bekend over dit nieuwe bouwsel, maar we zetten ze nog eens op een rijtje. Hij zal uit zo’n 2500 steentjes bestaan en kan op twee manieren worden gebouwd. Er is een Ocarina of Time-variant én een Breath of the Wild-versie. De eerste heeft groene bladeren, de tweede voornamelijk roze. Het lijkt echter geen kwestie te zijn van blaadjes verwisselen; de opbouw van de boom zelf is ook anders. Het ziet er dus naar uit dat je de hele set opnieuw moet bouwen als je voor de andere versie wilt gaan. Dat belooft veel bouwplezier! Minifigs zitten er ook bij. Vier stuks om precies te zijn: Classic Link, Classic Young Link, Breath of the Wild Link en Breath of the Wild Zelda. Verder zit er een nieuw schild en een Ocarina-stukje bij, aldus Bricktastic. Voor zover bekend tel je € 300 euro neer voor dit bouwwerk.

Nintendo x LEGO, een gouden combinatie

Hoewel er op dit moment nog een ernstig gebrek aan LEGO-sets van The Legend of Zelda heerst, hebben Nintendo en LEGO niet stilgezeten als het gaat om andere franchises van het gamebedrijf. Sets van Super Mario en, recentelijker, Animal Crossing gingen als warme broodjes over de toonbank. En laten we ook de nostalgische NES-set niet vergeten! Hopelijk is de Great Deku Tree de eerste Zelda-set van velen. Een Hyrule Castle van LEGO zou bijvoorbeeld ook niet verkeerd zijn, toch?

Fans van The Legend of Zelda en/of LEGO-fanaten, gaat de Great Deku Tree een plekje in jouw gamingkast krijgen? Laat het ons weten in de comments!