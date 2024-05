3 nieuwe Game Boy-classics toegevoegd aan Nintendo Switch Online

Speel Super Mario Land op je tv!

Nintendo of America heeft 3 nieuwe games toegevoegd aan Nintendo Switch Online; dit keer volledig in het teken van de Game Boy. En hoewel de aankondiging op het moment van schrijven alleen nog voor Amerika geldt, zijn de games ook in Europa speelbaar:

Zoals je ziet is de ‘main event’ van deze update de klassieker Super Mario Land. Het Game Boy-debuut van Mario werd altijd een beetje als vreemde eend in de bijt gezien, maar je kan niet ontkennen dat deze platformer heerlijk speelt. Ga op avontuur door Sarasaland en redt prinses Daisy van de gemene buitenaardse schurk Tatanga. Een absolute classic!

Daarnaast kun je aan de slag met Alleyway; de Game Boy-versie van de klassieke sloop-alle-blokken-om-verder-te-gaan-game Break Out. En het rijtje wordt afgesloten door Baseball; de Game Boy-versie van de meest populaire sport in de VS.

Ga jij op avontuur in Sarasaland? Of sla je liever een bal uit de arena? Niet vergeten om ook wat blokken te slopen! Laat weten wat je als eerste gaat spelen in de comments!