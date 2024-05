Fashion Dreamer heeft een nieuwe update

Verzamel alle beloningen.

De modegame Fashion Dreamer heeft een update gekregen met nieuwe aanpassingen voor de game en een nieuw festival. Bij de update zit een tijdelijk festival met het thema Retro Pop, wat alleen in de onlinemodus verkrijgbaar is. Hierbij voltooi je missies om vervolgens stempels te verdienen. Met deze stempels kan je beloningen verzamelen. Ook zijn er tijdelijk nieuwe kapsels, patronen en creatieve sleutels. Het laatste tijdelijke festival dat nieuw is wordt in juni gehouden. Na dit festival worden er vanaf juli oudere festivals herhaald.

Er zijn ook wat aanpassingen aan de game gemaakt. Zo kun je nu in plaats van 6000 items 9000 items bewaren. En kan je in plaats van 200 Muses 500 Muses volgen. Ook blijven er nieuwe items toegevoegd worden tot de eerste verjaardag van de game.

Heb jij zin in het festival? Laat het weten in de reacties. En bekijk hier de trailer van de update.