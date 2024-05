Launch trailer Biomutant

Speel deze open-world post-apocalyptisch RPG nu ook op de Switch!

Biomutant verscheen eerder deze week op de Nintendo Switch. De game komt alweer uit 2021, waar her oorspronkelijk alleen naar de PS4 en Xbox One kwam. Later werd het geport naar de PS5 en Series X|S. De game werd in eerste instantie matig ontvangen, maar heeft na een aantal patches toch een cultstatus weten te behalen. Om de release hiervan nu op de Switch te vieren heeft THQ Nordic een launch trailer online gezet, waarin het de beste kanten van de game nog even laat zien. Deze trailer kun je hieronder bekijken.

Biomutant is een open-world, post-apocalyptisch RPG met een kungfu-thema, met een uniek gevechtssysteem dat mêlee en schietwerk combineert met mutantvaardigheden. Jij speelt een gemuteerd beest dat zichzelf verder kan muteren van meer vaardigheden. Het land wordt geteisterd door een plaag, en de levensboom druipt dood en verderf. De wereld is verdeeld, en tijdens je avonturen krijg je de kans om daar iets aan te doen. Maar breng jij verlossing of verwoesting?