The Town of Nie aangekondigd voor de Nintendo Switch

Deze boys love visual novel komt al op 19 september uit!

Uitgever dramatic create heeft zojuist een nieuwe game aangekondigd. Het gaat om The Town of Nie. Deze zal tegelijkertijd wereldwijd uitkomen, zoals dramatic create de laatste tijd vaker doet. Bovendien heeft de game gelijk een releasedatum gekregen. De game komt op 19 september 2024 uit op de Nintendo Switch en pc. Een trailer van de aankondiging kan je hieronder bekijken.

The Town of Nie is een boys love visual novel. Dat wil zeggen dat het draait om romantische relaties tussen mannen. Veel van dit soort games zijn niet te vinden op de Switch. Voorbeelden ervan zijn Hashihime of the Old Book Town append en Of the Red, the Light, and the Ayakashi Tsuzuri. Het verhaal in The Town of Nie draait om een jongeman die door een speling van het lot terechtkomt in een andere wereld. Daar komt hij bizarre dingen tegen, zoals een kind dat met zijn eigen hoofd als bal speelt. Hij moet er alles aan doen om de weg naar huis weer te vinden.